إصابة أحمد ياسر ريان بفيروس كورونا

أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب ريان عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، " إيجابي كوفيد 19". وتواجد أحمد ياسر ريان في المعسكر الاخير للمنتخب الاولمبي، واستطاع أن يسجل هدفا في المباراة الودية امام البرازيل.

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