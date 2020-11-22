الدوري الالماني: موكوكو أصغر لاعب في تاريخ دورتموند والبوندسليجا

بات يوسوفا موكوكو المهاجم الصاعد لفريق بوروسيا دورتموند أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وشارك موكوكو في المباراة التي فاز فيها دورتموند على مضيفه هيرتا برلين 5 2/ مساء السبت بعد يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده السادس عشر.

ودفع المدرب لوسيان فافر بموكوكو لاعب المنتخب الألماني للشباب تحت 20 عامًا، من على مقاعد البدلاء.

وحطم موكوكو الرقم القياسي السابق لنوري شاهين الذي شارك مع دورتموند قبل خمسة عشر عامًا وهو يبلغ من العمر 16 عامًا و335 يومًا.

وسجل موكوكو المولود في الكاميرون 141 هدفًا خلال 88 مباراة مع فريق تحت 17 وتحت 19 عامًا في دورتموند.