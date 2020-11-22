برشلونة يؤكد إصابة بيكيه وسيرجي روبرتو

كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عن الإصابة التي تعرض لها كل من جيرارد بيكيه مدافع الفريق وزميله سيرجي روبرتو في المباراة التي خسرها برشلونة صفر / 1 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد مساء السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

ومني برشلونة في هذه المباراة بالهزيمة الأولى له أمام أتلتيكو مدريد على استاد “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد منذ أن انتقل أتلتيكو للعب بهذا الملعب.

وحقق أتلتيكو في هذه المباراة أول فوز له على برشلونة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإسباني منذ أكثر من عشرة أعوام وبالتحديد منذ الفوز عليه 2 / 1 في 14 فبراير 2010 علمًا بأن مواجهاتهما في كأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا شهدت أكثر من فوز لأتلتيكو في السنوات الماضية.

كما أنه الفوز الأول للأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو على برشلونة في الدوري الإسباني منذ توليه مسؤولية تدريب أتلتيكو في 2013 .

وذكر برشلونة أن بيكيه تعرض لإصابة في الركبة اليمنى اثر التحام مع اللاعب آنخل كوريا مهاجم أتلتيكو، وسيخضع بيكيه لمزيد من الفحوص الطبية لتحديد مدى حجم الإصابة.

وخاض بيكيه المباراة العاشرة له مع برشلونة هذا الموسم حيث شارك في جميع المباريات الثمانية التي خاضها الفريق في الدوري هذا الموسم إضافة لمباراتين في دوري الأبطال الأوروبي.

وخرج بيكيه مصابًا بعد مرور ساعة كاملة من مباراة برشلونة أمام مضيفه أتلتيكو.

وأشار برشلونة إلى أن زميله سيرجي روبرتو أصيب في الفخذ الأيمن، وسيخضع أيضا لمزيد من الفحوص لتحديد حجم الإصابة.

وخرج روبرتو مصابًا قبل نهاية المباراة أمام أتلتيكو والتي كانت السابعة له مع برشلونة في الدوري المحلي هذا الموسم بخلاف ثلاث مباريات خاضها في دوري الأبطال.