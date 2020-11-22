طبيب الزمالك: حازم إمام جاهز لمباراة الأهلي ولن نجازف بعبد الشافي

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المغربي محمد أوناجم لاعب وسط الفريق خاض آخر مران بشكل عادي ولكنه كان يشتكي من شد خفيف، موضحًا أنه بالأتفاق مع الجهاز الفني للفريق تم عمل اختبار له وفضل الجهاز إراحته وعدم المجازفة بمشاركته أمام نادي مصر بكأس مصر.

وقال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم الأحد أنه بالنسبة لحازم إمام مدافع الفريق فقد خضع لمسحتين طبيتين لفيروس كورونا وظهرت النتيجة سلبية وخضع لمجموعة من الفحوصات التي أثبتت سلامته وسيكون متواجدًا في معسكر الفريق القادم بشكل طبيعي.

وأضاف أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لن ينضم إلى التدريبات الجماعية إلا بعد تعافيه بشكل كامل وهذا لم يحدث حتى الآن، لذلك لن يكون موجودًا في مباراة الأهلي بنهائي دوري أبطال افريقيا.

وأوضح أن المهاجم عمر السعيد يواصل برنامجه التأهيلي الموضوع له بعد إصابته في العضلة الخلفية، وهو الآن في المرحلة التأهيلية الأخيرة وسيكون حاضرًا خلال الفترة المقبلة.

وشدد أسامة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الإحترازية، حيث أوضح أنه لابد من عبور هذا الأسبوع بدون أي إصابات، لذا فالجهاز الطبي يراعي كل هذه الأمور.

وتابع: “راعينا كل الإجراءات الإحترازية والطبية في معسكر الفريق، وتم الأتفاق مع شيف خاص للتواجد معنا في المعسكر، بالإضافة إلى حجز النادي لدور كامل في فندق الإقامة لعدم الأختلاط بين اللاعبين وأي أشخاص في الفندق”.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة.