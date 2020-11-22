هداف فياريال يتحسر على التعادل مع ريال مدريد: كنا يجب أن نفوز!

أبدى جيرارد مورينو لاعب فياريال سعادته بتعادل الفريق مع ضيفه ريال مدريد 1 / 1 اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن فريقه أتيحت أمامه الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز.
وافتتح ماريانو دياز التسجيل لريال مدريد بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة لكن مورينو أدرك التعادل لفياريال من ضربة جزاء في الدقيقة 76 .
وظل ريال مدريد في المركز الرابع رافعًا رصيده إلى 17 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، كما رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسيداد.
وتطور الأداء الهجومي لفياريال بشكل واضح خلال الشوط الثاني وهدد مرمى ريال مدريد أكثر من مرة لكنه نجح فقط في انتزاع نقطة التعادل.
وقال مورينو عقب المباراة :”نشعر بأن الفرص أتيحت أمامنا للفوز بالمباراة. أجرينا تغييرات بين الشوطين، وفي النهاية، نحن سعداء بالنتيجة.”
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