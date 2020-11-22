الكاميروني يوسف موكوكو يدخل تاريخ الدوري الألماني

الأحد 22 نوفمبر 2020

دخل يوسف موكوكو تاريخ الدوري الألماني بعد مشاركته في فوز فريقه بروسيا دورتموند 5-2 على مستضيفه هيرتا برلين ليصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة وعمره 16 عاما ويوما واحدا.



وشارك موكوكو بديلا للمهاجم إرلينغ هالاند، الذي سجل أربعة أهداف، قبل أربع دقائق على نهاية المباراة، وذلك بعد 24 ساعة من بلوغه 16 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن لاعب دورتموند السابق نوري شاهين كان يحمل الرقم القياسي كأصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا.

يلعب شاهين الآن مع نادي أنطاليا سبور التركي، وقد ظهر لأول مرة في البطولة وعمره 16 عامًا و 11 شهرًا ويوم واحد مع دورتموند ضد فولفسبورغ في أغسطس/آب 2006.

وتسمح قواعد البونسدليغا الجديدة للاعبين باللعب في الدوري الألماني منذ اليوم الذي يبلغون فيه 16 عامًا، وقد شارك موكوكو بانتظام عدة سنوات فوق فئته العمرية طوال مسيرته الشابة وبدأ التدريب مع الفريق الأول لدورتموند في أغسطس/ آب الماضي.

وقال موكوكو لقناة بروسيا دورتموند التلفزيونية: ”في أول حصتي التدريبية فكرت أين انتهى بي المطاف؟ ”لكنني لا أستمع إلى ما يقوله الآخرون، أنا أتبع طريقي الخاص. أريد مساعدة الفريق – لهذا السبب أنا هنا.

”أنا لا أفكر حقًا في ما إذا كانت مشاركتي ستدخلني التاريخي. قرأت ما هو مكتوب في وسائل الإعلام، لكنني لا أضغط على نفسي“.

ويمكن أن يصبح موكوكو أصغر لاعب في دوري أبطال أوروبا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي إذا شارك أمام كلوب بروغ البلجيكي في دور المجموعات.

ويحتفظ بهذا الرقم القياسي حاليًا سيليستين بابايارو، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا و87 يومًا عندما لعب مع أندرلخت في مباراة دور المجموعات خلال موسم 1994/1995.

من هو موكوكو؟

ولد موكوكو في ياوندي بالكاميرون، ونشأ مع أجداده وكان شغوفًا بكرة القدم، وعندما بلغ العاشرة من عمره، انتقل للعيش مع والده، الذي كان يقيم في ألمانيا لسنوات عديدة، وانضم إلى أكاديمية الشباب في سانت باولي.

وخاض أول حصة تدريبية له بحذار الركض، لأنه لم يكن معتادًا على لعب الكرة. لكن هذا لم يمنعه من تسجيل الأهداف منذ البداية.

وقال جويدو شترايشسبير، مدرب منتخب ألمانيا تحت 20 عاما: ”إنه موهبة ضخمة ويتخذ القرارات بوتيرة رائعة. أنا مقتنع بأن يوسف لديه ذكاء كرة القدم لإيجاد مساحات حتى لا إيقافه من المدافعين أصحاب الخبرة“.

وأضاف لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند: ”أنت لا تعرف القدم التي يستخدمها في اللعب. إنه يلعب بالقدم اليسرى واليمنى. إنه فعال للغاية“.