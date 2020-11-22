شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يُفرط في صدارة البوندزليجا بالتعادل مع آينتراخت فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر لايبزيج فرصة الانضمام إلى بايرن ميونخ في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندزليجا» بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت السبت.

وفي وقت سابق اكتفى بايرن بالتعادل 1-1 مع ضيفه فيردر بريمن ليمنح لايبزيج فرصة التساوي معه برصيد 19 نقطة.

لكن آينتراخت افتتح التسجيل عبر أيمن برقوق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. ووضع اللاعب المغربي الدولي الكرة في الشباك بعدما فشل ثلاثة من مدافعي لايبزيج في إبعاد ركلة حرة من منتصف الملعب.

وأدرك لايبزيج، الذي يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، التعادل بهدف يوسف بولسن بعد تمريرة عرضية من أنجيلينيو في الدقيقة 57.

وأتيحت لفرانكفورت أخطر الفرص في الشوط الثاني فيما أنقذ الحارس كيفن تراب كرة من بولسن في الدقيقة 88. وتراجع لايبزيج إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة متأخرا بنقطتين عن بايرن المتصدر ونقطة واحدة عن باير ليفركوزن.