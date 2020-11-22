شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يعلن إصابة نجم المنتخب الأولمبي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إصابة أحمد ياسر ريان، منتخب مصر الأولمبي ولاعب الأهلي التي انتهت إعارته إلى نادي الجونة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
ونشر شوبير، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لـ «ريان»، معلقًا: «إصابة أحمد ياسر ريان بفيروس كورونا».
وشارك ريان خلال الأسبوع الماضي مع المنتخب الأولمبي في الدورية الودية الدولية أمام كوريا الجنوبية في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وضد البرازيل في اللقاء الذ انتهى بفوز مصر 2-1 وسجل ريان الهدف الثاني.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير يعلن إصابة نجم المنتخب الأولمبي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.