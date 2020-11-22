شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يعلن إصابة نجم المنتخب الأولمبي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، إصابة أحمد ياسر ريان، منتخب مصر الأولمبي ولاعب الأهلي التي انتهت إعارته إلى نادي الجونة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونشر شوبير، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لـ «ريان»، معلقًا: «إصابة أحمد ياسر ريان بفيروس كورونا».

وشارك ريان خلال الأسبوع الماضي مع المنتخب الأولمبي في الدورية الودية الدولية أمام كوريا الجنوبية في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وضد البرازيل في اللقاء الذ انتهى بفوز مصر 2-1 وسجل ريان الهدف الثاني.