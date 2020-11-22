شكرا لقرائتكم خبر عن «النوّة» تلغي ودية سموحة مع الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت نوة المكنسة الشهيرة، والتى حولت الإسكندرية إلى برك من المياه بفضل سوء الأحوال الجوية، في إلغاء مباراة الفريق الأول لنادى سموحة مع نظيره الإنتاج الحربى الذي يقيم معسكر إعداده بالإسكندرية حاليا، وهو الأمر نفسه الذي بسببه قرر مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر إلغاء كافة التدريبات اليومية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الفنية والإدارية بمختلف الألعاب داخل النادى.

واضطر المدير الفنى للفريق، الكابتن أحمد سامى، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة لحين استقرار الأحوال الجوية قبل العودة مجددا لاستئناف التدريبات استعدادا للموسم الجديد، حيث يترقب الجهاز الفنى قرعة منافسات الدورى الجديد الاثنين المقبل.

وكان الجهاز الفنى للفريق قد خاض تدريباته اليومية على فترتين بملعب النادى بالإسكندرية طوال الأسبوع المنقضى بهدف رفع معدل اللياقة البدنية والفنية للاعبين بعد إبرام بعض الصفقات الجديدة والتى تسعى من خلالها إدارة النادى إلى المنافسة على كافة البطولات بداية من الموسم المقبل.

وكان أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، قد عقد جلسة مع لاعبيه شرح خلالها تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى جهد لحجز مكان أساسى في تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات، مشددًا في الوقت ذاته على أن الاستبعاد والتجميد سيكون المصير المحتوم للاعبين المقصرين في الفترة المقبلة.

على الجانب المقابل قرر مسؤولو الإسماعيلى فسخ التعاقد مع إبراهيم عبدالقوى القادم من نادى سموحة بعد خلافات حادة داخل لجنة الكرة بالنادى حول مدة التعاقد والقيمة المالية بحسب طارق أبوالليل، المدير الإدارى للنادى الإسماعيلى، وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى يرفض عودة اللاعب لأسباب فنية.