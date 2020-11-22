شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول فى مواجهة صعبة أمام ليستر بالبريميرليج.. وجوتا بديلا لـ «محمد صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق ليفربول الإنجليزى نظيره ليستر سيتى، اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، على أرض معلب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة التاسعة من «البريميرليج».

ويستأنف حامل لقب الدورى الإنجليزى مبارياته في ظل غياب نجمه الأساسى، محمد صلاح، لإصابته بفيروس كورونا قبل موقعة توجو خلال تصفيات الأمم الإفريقية.

ويحل جوتا مكان محمد صلاح، خلال لقاء ليستر سيتى، في محاولة من يورجن كلوب، لتعويض غياب النجم المصرى الذي وصل إنجلترا قادما على متن طائرة خاصة لاستكمال العلاج من كوفيد- 19، والدخول عقب مرحلة الشفاء لبرنامج تأهيل استعدادا لمشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على طريقة لعب 4-3-3، وتشكيل مكون من أليسون، في حراسة المرمى، ودفاعا، أندى روبرتسون- جويل ماتيب- ويليامز- جيمس ميلنر، ووسطا، جورجينيو فاينالدوم- نابى كيتا- كيرتس جونز، وهجوما، ساديو مانى- روبيرتو فيرمينو- ديوجو جوتا.

وعلى الجانب الآخر، يغيب عن ليستر سيتى الثلاثى دانييل أمارتى وويلفريد نديدى وقلب الدفاع كاجلار سوينكو للإصابة، عدا ذلك فالفريق كامل العدد.

ويخوض الفريق الضيف اللقاء بتشكيل مكون من بيتر شمايكل، في حراسة المرمى، ودفاعا، كريستيان فوكس- جونى إيفانز- ويسلى فوفانا، ووسطا، لوك توماس- نامباليس نديدى- يورى تيليمانس- جيمس جاستين، وهجوما، دينيس برايت- جيمى فاردى- جيمس ماديسون.