شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر» يتألق برقم قياسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال أسطورة التنس السويسرى روجر فيدرر، يسجل العديد من الأرقام التاريخية في عالم التنس.

وعلى الرغم من أن فيدرر لم يشارك سوى في بطولة واحدة هذا الموسم، إلا أنه حقق رقما جديدا سيكون من الصعب تخطيه.

وبات فيدرر أول لاعب يبلغ الأسبوع رقم 1000 تواليا وهو ضمن قائمة أفضل 20 لاعبا.

ولم يسبق فيدرر في الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخى أي محترف.

ومنذ دخول فيدرر إلى قائمة أفضل 20 محترفا عالميا، في إبريل 2001، لم يخرج منها حتى اليوم.

ويبدو أنه من الصعب تجاوز رقم فيدرر، حيث يعتبر الإسبانى رفائيل نادال، هو الأقرب للسويسرى بمجمل 794 أسبوعا، وكان أسطورتا التنس أندريه أجاسى، وجيمى كونورز قد بلغا 868 و860 أسبوعا متتاليا.

على جانب آخر، ودع الروسى أندريه روبليف، البطولة الختامية للتنس، في مشاركته الأولى مرفوع الرأس، بالفوز على دومينيك ثيم 6-2 و7-5 الخميس الماضى.

واستفاد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما من تراجع مستوى ثيم، الذي حجز بالفعل مكانه في الدور قبل النهائى بانتصارين في مجموعة لندن.

وخسر روبليف أمام رفائيل نادال وستيفانوس تسيتيباس ليدخل المباراة مدافعا عن كبريائه، رغم أن الجائزة المالية البالغ قيمتها 153 ألف دولار مقابل الفوز بمباراة في دور المجموعات كانت من الدوافع القوية الأخرى.

وبدأ المصنف الثامن عالميا، الذي فاز بخمسة ألقاب في بطولات اتحاد المحترفين هذا العام، المواجهة بقوة منذ البداية وتقدم 4- صفر في طريقه للفوز بالمجموعة الأولى.

وكسر روبليف إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية لكنه تعثر والنتيجة 4-3 ليسدد ضربة أمامية في الشبكة ليدرك ثيم التعادل. لكن روبليف كسر إرسال اللاعب النمساوى المصنف الثالث عالميا مرة أخرى، والنتيجة 5-5 بضربة أمامية وأنهى المهمة بعدها بشوط آخر.