شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشيني» أفضل مدرب للمنتخب الإيطالى خلال 53 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح روبرتو مانشينى في قيادة المنتخب الإيطالى للدور نصف النهائى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، عقب فوزه على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت، مساء الأربعاء، على ملعب «جربافيتشا»، محققا أفضل سلسلة نتائج للأزورى منذ 53 عاما.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن تأهل المنتخب الإيطالى للدور نصف النهائى من بطولة دورى الأمم الأوروبية، بعد فوزهم في آخر ثلاث مباريات من دور المجموعات، منح الأزورى رقما مميزا، حيث إن إيطاليا لم تهزم منذ 800 يوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب الإيطالى لم يتذوق طعم الهزيمة خلال 22 مباراة متتالية بين المباريات الرسمية والودية بـ«18 فوزًا و4 تعادلات»، وأن مانشينى هو أفضل مدرب للمنتخب الإيطالى في آخر 53 عامًا بعد أول 27 مباراة خاضها الأزورى تحت إدارته، والذى اقترب أيضًا من تسجيل رقم قياسى جديد وهو 11 انتصارًا متتاليًا للمنتخب الوطنى.