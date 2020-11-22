شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على ملعبه من بوابة وست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق مانشستر يونايتد للانتصارات على أرضه ملعبه أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم، بفوزه على منافسه وست بروميتش مساء السبت بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.
سجل هدف اليونايتد الوحيد برونو فيرنانديز في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.
بتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على ملعبه من بوابة وست بروميتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.