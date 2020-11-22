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مانشستر يونايتد يعود للانتصارات على ملعبه من بوابة وست بروميتش

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق مانشستر يونايتد للانتصارات على أرضه ملعبه أولد ترافورد في الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم، بفوزه على منافسه وست بروميتش مساء السبت بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

سجل هدف اليونايتد الوحيد برونو فيرنانديز في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

بتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

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