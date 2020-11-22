شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال لـ «أوباما»: «عايزين العروسة تكون وشها حلو عليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عدم رضاه عن مستوى يوسف إبراهيم «أوباما« لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباراة اليوم، مؤكدا أنه لم يصل بعد لأعلى فورمة له والتى تصنع الفارق مع الأبيض. وقال عبدالعال في فيديو مسجل بثه عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراة الزمالك ونادي مصر: «نفسي أوباما يقولي هيرجع أوباما تاني أمتى». وداعب عبدالعال، أوباما: «عايزين العروسة تبقى وشها حلو عليك خصوصا وأنك لاعب موهوب ومبروك الخطوبة إن شاء الله تكون وش السعد عليك». وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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