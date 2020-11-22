شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «أول مرة باتشيكو يركز ويعجبني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالبرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. وقال عبدالعال: «لأول مرة باتشيكو يركز في مباراة وينجح فيها بنسبة 100٪».؜ وأكد أن باتشيكو قاد المباراة ببراعة سواء في التشكيل وإراحة الأساسيين والتغييرات التى رجحت كفة الزمالك بعد طرد إمام عاشور الذي كان سيكلف الزمالك الخروج من الكأس. وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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