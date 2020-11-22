شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف أسباب السقوط أمام توتنهام بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشتسر سيتي، حزنه الشديد لخسارة فريقه بهدفين دون رد على يد توتنهام خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأكد لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن فريق توتنهام كان منظم دفاعيا خلال اللقاء الأمر الذي افقتدناه خلال مجريات شوطي المباراة، بالرغم من محاولتنا المتكررة للوصول إلى شباك رفقاء جوزيه مورينيو.