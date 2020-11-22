شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: هدف كاسونجو صحيح 100٪.. «معرفش اتلغى ليه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي الدولي، إن الهدف الأول الذي أحرزه كابونجو كاسونجو لاعب نادي الزمالك في مرمى نادي مصر هدف صحيح 100٪ ولا أعرف سببًا لمحمود عاشور لإلغاء الهدف رغم صحته.
وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: «الـ VAR أوضح أن الهدف صحيح ولا يوجد تسلل ضد كاسونجو ولكن فوجئنا بقرار عاشور بإلغاء هدف سليم تماما».
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