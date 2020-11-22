شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي: هدف كاسونجو صحيح 100٪؜.. «معرفش اتلغى ليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي الدولي، إن الهدف الأول الذي أحرزه كابونجو كاسونجو لاعب نادي الزمالك في مرمى نادي مصر هدف صحيح 100٪؜ ولا أعرف سببًا لمحمود عاشور لإلغاء الهدف رغم صحته.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: «الـ VAR أوضح أن الهدف صحيح ولا يوجد تسلل ضد كاسونجو ولكن فوجئنا بقرار عاشور بإلغاء هدف سليم تماما».