شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يوجه رسالة إلى إمام عاشور: «ليه الغُشم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رساله إلى أمام عاشور لاعب وسط نادي الزمالك.

وقال عبدالعال: «أمامك فرصة عمرك مع الأبيض وعليك استغلالها لأنك لاعب كبير وموهوب وأمامك مستقبل باهر مع كرة القدم».

وطالب عبدالعال إمام عاشور بعدم الخروج عن النص والخشونة الزائدة، وقال في فيديو علي قناته الخاصة: «ليه يا إمام الغُشم في الكرة وليه التهور الزائد انت لاعب مهاري مش مطلوب منك الكلام ده».

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة، في مباراة شهدت طرد إمام عاشور في الدقيقة 61 بعد تدخل عنيف على لاعب نادي مصر.