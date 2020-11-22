شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يوجه رسالة إلى إمام عاشور: «ليه الغُشم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رساله إلى أمام عاشور لاعب وسط نادي الزمالك.
وقال عبدالعال: «أمامك فرصة عمرك مع الأبيض وعليك استغلالها لأنك لاعب كبير وموهوب وأمامك مستقبل باهر مع كرة القدم».
وطالب عبدالعال إمام عاشور بعدم الخروج عن النص والخشونة الزائدة، وقال في فيديو علي قناته الخاصة: «ليه يا إمام الغُشم في الكرة وليه التهور الزائد انت لاعب مهاري مش مطلوب منك الكلام ده».
وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة، في مباراة شهدت طرد إمام عاشور في الدقيقة 61 بعد تدخل عنيف على لاعب نادي مصر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال يوجه رسالة إلى إمام عاشور: «ليه الغُشم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.