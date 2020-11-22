شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورونا الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا الأحد، إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي.
ويدخل الفريق في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، في أحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي.
ويواجه الزمالك فريق الأهلي مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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