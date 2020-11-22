شكرا لقرائتكم خبر عن في النصر.. مايكون والغنام انتظار.. عودة كاريلو تشعل الديربي والان مع التفاصيل
وفي شأنٍ آخر، اقترب الثنائي سالم الدوسري وياسر الشهراني، من الجاهزية للمشاركة أمام النصر بعد الإصابات التي لحقت بهما، حيث يعاني الدوسري من إصابته في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، فيما جاءت إصابة ياسر الشهراني في عضلة الساق اليسرى.
من جهتهم، أبدى لاعبو النصر جاهزيتهم التامة لخوض الديربي المرتقب غدا أمام الهلال، باستثناء البرازيلي مايكون، وخالد الغنام، بعد إصابتهما بفايروس كورونا، لعدم انقضاء فترة الحجر المنزلي لمايكون التي تنتهي الإثنين القادم، واستمرار ظهور الحالة الإيجابية للغنام.
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