شكرا لقرائتكم خبر عن في النصر.. مايكون والغنام انتظار.. عودة كاريلو تشعل الديربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل الهلال استعداداته لمباراة الديربي أمام النصر ضمن «جولة قمة الرياض» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، تحت قيادة المدرب الإيطالي كريستيانو باتشي المساعد الأول للروماني رازفان لوشيسكو الغائب بسبب إصابته بـ« كورونا ». واشتملت التدريبات على تدريبات لياقية، طبقت فيها بعض الجمل التكتيكية والفنية. على صعيدٍ آخر، تأكد غياب الحارس عبدالله المعيوف عن المباراة القادمة بسبب الإصابة التي لحقت به في وقتٍ سابق «تمزق العضلة الخلفية»، ومن المتوقع عودة اللاعب كاريلو لتدريبات الفريق اليوم بعد نهاية فترة الحجر الصحي، وبالتالي إمكانية مشاركته مع الفريق الهلالي في الديربي، في حين تأكد غياب المدرب الهلالي الروماني رازفان لوشيسكو، عن قيادة فريقه فنياً في ديربي العاصمة، بسبب خضوعه للعزل الصحي بعد تأكد إصابته بفايروس «كورونا»، إذ يحتاج إلى 10 أيام قبل إجراء مسحة طبية للتأكد من سلامته ولم يمض منها سوى 4 أيام.

وفي شأنٍ آخر، اقترب الثنائي سالم الدوسري وياسر الشهراني، من الجاهزية للمشاركة أمام النصر بعد الإصابات التي لحقت بهما، حيث يعاني الدوسري من إصابته في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، فيما جاءت إصابة ياسر الشهراني في عضلة الساق اليسرى.

من جهتهم، أبدى لاعبو النصر جاهزيتهم التامة لخوض الديربي المرتقب غدا أمام الهلال، باستثناء البرازيلي مايكون، وخالد الغنام، بعد إصابتهما بفايروس كورونا، لعدم انقضاء فترة الحجر المنزلي لمايكون التي تنتهي الإثنين القادم، واستمرار ظهور الحالة الإيجابية للغنام.