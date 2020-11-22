شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يبعد العويشير وجوستافو عن مواجهة التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها حارس فريق نادي الوحدة العويشير، وزميله البرازيلي جوستافو،عدم مقدرتهما على المشاركة في مواجهة التعاون بعد غد الثلاثاء بالقصيم، لعدم جاهزيتهما، وتم استبعادهما من المواجهة وسيحل البديلان راغد النجار وعبدالكريم القحطاني مكانهما، وميدانياً هيأت الإدارة كافة الأجواء النفسية للاعبين بالدعم المادي والمعنوي. من جهته، طالب المدير الفني ايفون فييرا جميع اللاعبين تنفيذ التعليمات الفنية داخل الملعب والتركيز على الأداء الفني المتفق عليه مسبقاً، وهو سرعة نقل الكرة لخط الهجوم والهجوم الضاغط منذ بداية المباراة للخروج في نهاية المواجهة بفوز يعزز بقاء ايفون، وتوقف هدر النقاط من جهة أخرى، فالهزيمة ليست في صالح ايفون وفريقه.



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