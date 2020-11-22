شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة ضباط جمع العينات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتمت الدورة التدريبية السابعة لتأهيل ضباط جمع العينات، التي نظمتها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض. وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية، على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دولياً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. واستهدفت الدورة تأهيل المشاركين كضباط جمع العينات بعد اجتيازهم الاختبارين التحريري والعملي للدورة. وفي ختام الدورة سلم المدير التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد شهادات شكر لجميع المشاركين والمنظمين.



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