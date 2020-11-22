شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إسبانيول يشرف على قدم الفتح والان مع التفاصيل
وجاء اختيار الإدارة الفتحاوية لسانشيز لما يمتلكه من خبرة في العمل مع الفئات السنية، التي بدأها بنادي إسبانيول الإسباني مع فريق تحت 19 سنة، ومن ثم عمل مع أندية إسبانية عدة، كما عمل مساعدا لمدرب القادسية الكويتي الموسم الماضي.
من جانبه، أبدى ألبرت سانشيز سعادته بالتوقيع مع نادي الفتح، موضحاً انه يتشرف بالانضمام للنموذجي الذي سمع عنه الكثير، وقال: «متحمس جداً للعمل مع نادي الفتح لما يمتلكه من فكر إداري ومواهب شابة استطاعت أن تحقق العديد من البطولات على مستوى المنطقة والمملكة».
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب إسبانيول يشرف على قدم الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.