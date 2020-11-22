شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إسبانيول يشرف على قدم الفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقعت إدارة نادي الفتح، ممثلة في عضو مجلسها والمشرف العام على الفئات السنية إبراهيم الشهيل، عقداً مع المدرب الإسباني ألبرت سانشيز، لتولي الإدارة الفنية لجميع الفئات السنية لكرة القدم بالنادي.

وجاء اختيار الإدارة الفتحاوية لسانشيز لما يمتلكه من خبرة في العمل مع الفئات السنية، التي بدأها بنادي إسبانيول الإسباني مع فريق تحت 19 سنة، ومن ثم عمل مع أندية إسبانية عدة، كما عمل مساعدا لمدرب القادسية الكويتي الموسم الماضي.

من جانبه، أبدى ألبرت سانشيز سعادته بالتوقيع مع نادي الفتح، موضحاً انه يتشرف بالانضمام للنموذجي الذي سمع عنه الكثير، وقال: «متحمس جداً للعمل مع نادي الفتح لما يمتلكه من فكر إداري ومواهب شابة استطاعت أن تحقق العديد من البطولات على مستوى المنطقة والمملكة».