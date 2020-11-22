شكرا لقرائتكم مدرب المقاولون: وصولنا لأفريقيا تكليل لمجهود كبير.. وجاهزون للانطلاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن تأهل الفريق إلى البطولات الأفريقية من بوابة الكونفدرالية بعد غياب استمر 15 عاما، تكلل بعد تعب ومجهود كبير للغاية، من منظومة الكرة في النادي لاعبين ومسئولين وجهاز فني.

وشدد عبد الغني في تصريحات تليفزيونية لبرنامح ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، على جاهزية المقاولون لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ضمن دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مدرب الذئاب بأن النادي استعد بقوة لمواجهة أرتا سولار وتدرب جيدًا خلال الفترة الماضية، متمنينًا تقديم الفريق لمباراة جيدة، من أجل العبور إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

واعتبر عبد الغني ذئاب الجبل، فريق كبير، وثالث الأندية تتويجًا بالبطولات في مصر، وحصل على 3 بطولات أفريقية، ويملك كل المقومات لتحقيق نجاح إفريقي يليق باسم النادي ودعم مجلس إدارته.

وتابع مدرب المقاولون: "طاهر محمد طاهر لاعب كبير، لكن الفريق لا يقف على أي لاعب ونحن نعمل كفريق ومنظومة كاملة، لسنا فريق الرجل الواحد".

وتابع:" تصنيف المقاولون بعد غيابه عن أفريقيا لفترة طويلة جعله يبدأ من دور الـ٦٤".

ويسافر المقاولون فجر الثلاثاء إلى جيبوتي استعدادا لمواجهة سولار، ويترأس البعثة، محسن صلاح رئيس النادي.