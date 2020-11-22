شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: نهائى القرن يختلف عن كل مواجهات الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك السابق، أن نهائى القرن فى 27 نوفمبر الجاري على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا يختلف تماما عن كل مواجهات الأهلى والزمالك السابقة فى كل الديربيات لأنها سابقة لم تحدث من قبل.

وقال فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، لابد من تخفيف الضغوط على اللاعبين قبل مباراة نهائى إفريقيا للحد من التوتر .

وأكد أن الإعداد النفسي مهم جدا بالتحفييز مع الإعداد الفنى والخططى والبدنى، بضرورة وضع إيجابيات الفريق وسلبيات المنافس أمام اللاعبين فى كل المحاضرات، مشددا على ضرورة عقد جلسات بصورة دائمة بين اللاعبين وبعضهم للتحفييز للفوز بالبطولة .

وأضاف إنه من الصعب إقامة معسكر 5 أيام قبل نهائى القرن والمناسب معسكر فى 72 ساعة فقط ، مؤكدا أن هناك تخوف كبير بسبب الإصابة بفيروس كورونا فى المعسكر.

واستكمل تصريحاته قائلا التوفيق يذهب للمجتهد والأكثر تركيز وعلى لاعبى الزمالك القتال حتى النهاية ، الكرة المصرية تطورت كثيرا والبطولة مصرية فى كل الأحوال