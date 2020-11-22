شكرا لقرائتكم سيف زاهر: تتويج موسيماني بجائزة أفضل مدرب ظُلم للنحاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر الإعلامي سيف زاهر أن تتويج الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بجائزة أفضل مدرب بالدوري المصري في أحد الاستفتاءات الصحفية، ظلم كبير لعماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب.

وعلق زاهر في تصريحات خلال برنامجه التليفزيوني ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس على مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر مبديا اعجابه الفرق الأربعة التي تنافست في ربع النهائي خاصة أبو قير للأسمدة ونادي مصر اللذان ودعا المنافسة أمام قطبي الكرة المصرية.

وقال زاهر: "رغم الفوارق الكبيرة بين الأهلي والزمالك ومنافسيهما في ربع النهائي لكن أحمد الكاس وأسامه نبيه قدما مباراتين في قمة التميز".

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء تأهل الزمالك إلى النهائى الإفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بنتيجة 3 / 1، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.