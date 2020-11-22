شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافى يغيب عن الزمالك أمام الأهلى في نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد استمرار غياب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، عن المواجهة المقبلة للفريق أمام الأهلى، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولى، حيث يخوض اللاعب برنامجًا تأهيليًا انتظارا للتعافى التام من الكسر الذى تعرض له اللاعب فى عظمة الترقوة فى مباراة الأهلى بالدور الثانى بالدورى الممتاز المُنقضى، ويرفض الجهاز الفنى المجازفة بجهود اللاعب، لذا ستستمر عمليات تأهيله خلال الفترة المقبلة مع خضوعه لأشعة من أجل الاطمئنان على حالته، لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة ولكن لن يتم المجازفة بإشراكه فى لقاء الأهلى.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء تأهل الزمالك إلى النهائى الإفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بنتيجة 3 / 1، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقان من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.