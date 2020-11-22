شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك قاتل حتى الثانية الأخيرة وأسامة فيصل نجم واعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصف فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك الأسبق، مباريات اليوم فى كأس مصر بأنه يوم عصيب على الأهلى والزمالك لأن تركيز الجميع فى نهائى إفريقيا أكبر من مواجهات كأس مصر خوفا من الإصابات، مضيفا الكأس يمر على الجميع والأندية الكبيرة تخرج من الكأس فى أغلب دول العالم.
وأضاف فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك يوجد تشابه كبير بين المباراتين بسبب النقص العددى، والزمالك كان تحت ضغوط نفسية ومعنوية وبدنية كبيرة بعد الطرد والتأخر بهدف مما تسبب فى توتر اللاعبين، مؤكدا أن غياب طارق حامد يتسبب فى وجود خلل كبير فى وسط ملعب الزمالك.
وتابع جعفر تصريحاته قائلا إمام عاشور يستحق الطرد وعليه أن يعرف أنه يلعب فى نادى الزمالك ويكون أكثر انضباطا والتزاما وخرج عن نص النادى وسيغيب عن مبارتى الكأس، مضيفا الزمالك يحسب له مروره بظروف صعبة بسبب النهائى الإفريقى وعلى أوباما التركيز وأغلب لاعبى الزمالك خارج التركيز
وواصل الزمالك لديه إصرار كبير على الفوز حتى الثانية الأخيرة، مؤكدا أن أسامة فيصل نجم كبير لديه الثقة والمهارة وتأسس بشكل جيد فى الناشئين وهو هداف من الطرز الأول ولا بد من الاهتمام به مستقبلا وهو لاعب واعد.
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