شكرا لقرائتكم عصام مرعى: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام مرعي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، إن ناديي الأهلي والزمالك هم الأكبر من ناحية الميزانية في الوطن العربي.

وأكد عصام مرعي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي والزمالك يعقدان صفقات سوبر بسبب ميزانيتهم الكبيرة من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية".

وتطرق عصام مرعي في حديثه عن محمد صلاح وإصابته بفيروس كورونا، معلقًا: "نتمنى الشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني محمد صلاح وتكريمه من قبل مسئولي اتحاد الكرة لافتة طيبة وهو أمر واجب لتقدير نجمنا الذي يمثل اسم مصر في الخارج".