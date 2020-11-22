شكرا لقرائتكم عصام مرعى: الأهلي والزمالك الأكبر في الوطن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عصام مرعي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، إن ناديي الأهلي والزمالك هم الأكبر من ناحية الميزانية في الوطن العربي.
وأكد عصام مرعي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي والزمالك يعقدان صفقات سوبر بسبب ميزانيتهم الكبيرة من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية".
وتطرق عصام مرعي في حديثه عن محمد صلاح وإصابته بفيروس كورونا، معلقًا: "نتمنى الشفاء العاجل لنجم منتخبنا الوطني محمد صلاح وتكريمه من قبل مسئولي اتحاد الكرة لافتة طيبة وهو أمر واجب لتقدير نجمنا الذي يمثل اسم مصر في الخارج".
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