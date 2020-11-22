شكرا لقرائتكم خبر عن حسن جعفر يهزم «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاز الكابتن حسن جعفر مدرب حراس المرمى؛ صاحب التاريخ الحافل في كرة الإمارات وحارس النادي الأهلي المصري سابقاً، المحنة التي مر بها مؤخراً مع فيروس «كورونا»، حيث أمضى 12 يوماً قاسية ما بين مستشفى أم القيوين ورأس الخيمة، امتثل فيها للعلاج بإشراف طبي على أعلى مستوى. وتقدم حسن جعفر بالشكر لكل من شاركوه محنته بالتواصل والدعاء بالشفاء، كما تقدم بشكر خاص للفريق الطبي بالمستشفى ، وقدم نصيحة لكل الرياضيين وغير الرياضيين بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتنفيذ كل إجراءات وزارة الصحة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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