شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورونا اليوم استعدادا لدخول معسكر مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اليوم، الأحد، الاستعدادات لمواجهة الأهلى، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكون اللقاء قمة تاريخية حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.

فيما يستعيد الزمالك، جهود الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، بعدما تغيب الثنائى عن مواجهة نادى مصر، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة طلائع الجيش فى نصف النهائى حيث غاب ساسى نظرا لإيقافه إلى جانب بن شرقى لعدم وصوله إلى القاهرة بعد المشاركات الخاصة بهما مع منتخبى تونس والمغرب إلا إن الجهاز الفني أكد استعادة جهودهما اليوم، من أجل الالتحاق رفقة زملائهم بالفريق في الاستعدادات الخاصة بالقمة الأفريقية، حيث من المنتظر عودة بن شرقى اليوم إلى القاهرة بعدما عاد ساسى مساء أمس، السبت.