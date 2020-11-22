الزمالك يخضع لمسحة كورونا اليوم استعدادا لدخول معسكر مواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اليوم، الأحد، الاستعدادات لمواجهة الأهلى، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكون اللقاء قمة تاريخية حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.
فيما يستعيد الزمالك، جهود الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، بعدما تغيب الثنائى عن مواجهة نادى مصر، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة طلائع الجيش فى نصف النهائى حيث غاب ساسى نظرا لإيقافه إلى جانب بن شرقى لعدم وصوله إلى القاهرة بعد المشاركات الخاصة بهما مع منتخبى تونس والمغرب إلا إن الجهاز الفني أكد استعادة جهودهما اليوم، من أجل الالتحاق رفقة زملائهم بالفريق في الاستعدادات الخاصة بالقمة الأفريقية، حيث من المنتظر عودة بن شرقى اليوم إلى القاهرة بعدما عاد ساسى مساء أمس، السبت.
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