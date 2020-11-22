شوقي: نواجه حملة مدفوعة لهدم استقرار المنتخب الأولمبي.. ونحن خط أحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد شوقي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، أنه هناك البعض يتبنى حملة مدفوعة لضرب استقرار المنتخب الأولمبي الحاصل على بطولة أمم إفريقيا تحت 23 بمصر.

وقال شوقي في تصريحات لملعب أون بقناة أون تايم سبورتس:" لدي علم أن بعض الأشخاص يسعون لهدم استقرار المنتخب الأولمبي ولا يمكن توقع من هؤلاء.

وأضاف، أن بعض الأشخاص لا ترغب في رؤية المنتخب الأولمبي في مستوى مميز ومستقر كما ظهر خلال الفترة الماضية وتسعى لهدم كل ما تحقق، لافتا أن هذا سيكون أمر صعب تحقيقه.

وأوضح، أن هؤلاء الناس ليسوا لاعبين لكن هدفهم الأول هو هدم استقرار المنتخب الأولمبي، لكن كل هذا لن يؤثر على مسيرة المجموعة.

وتابع:" نحن خط أحمر فقط تم تكريم الجهاز الفني واللاعبين من اللاعبين بعد تحقيق أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وهذا أكبر دليل أننا على قدر كبير من المسؤولية".

وأتم شوقي تصريحاته:"الأمور في المنتخب الأولمبي لسيت سهلة كما يعتقد البعض وهناك أشخاص هدفها عدم تحقيقنا لأي نجاح".