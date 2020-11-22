أحمد ياسر ريان يُعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم نادي الجونة ومنتخب مصر الأولمبي، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية. ونشر ريان عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، بإيجابية العينة الخاصة به لفحص فيروس كورونا. وشهد الأيام الماضية تواجد أحمد ياسر ريان بمعكسر المنتخب الأولمبي، حيث خاض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية والبرازيل، استعدادًا لأولمبياد طوكيو. يذكر أن معسكر المنتخب الأولمبي انتهى منذ عدة أيام الماضية، ليبدأ جميع اللاعبين في العودة من جديد إلى أنديتهم.

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