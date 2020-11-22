باتشيكو: الزمالك فرض سيطرته أمام نادي مصر.. وأثق في شخصية اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

وجه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز على فريق مصر والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وحقق نادي الزمالك فوزًا ماراثونيًا على حساب نادي مصر بهدفين لواحد، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

وقال باتشيكو عقب انتهاء المباراة، إن اللاعبين قدموا مباراة جيدة ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة، والصعود إلى الدور المقبل في البطولة بالرغم من صعوبتها.

وأضاف: نسعى إلى مواصلة النتائج الطيبة وإسعاد جماهير نادي الزمالك، نحن نثق في اللاعبين واثق في شخصيتهم الكبيرة التي ظهرت في مباراة اليوم.

وسيلتقي الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، مع المتأهل من بين الأهلي والاتحاد السكندري، في المباراة النهائية للكأس.