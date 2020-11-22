طبيب الزمالك: فضلنا إراحة أوناجم.. عبد الشافي لن يشارك أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك تعرض المغربي محمد أوناجم إلى شد خفيف في العضلة الأمامية قبل إنطلاق مواجهة إف سي مصر في بطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني على راحة اللاعب وعدم مشاركته في المباراة لعدم تفاقم إصابته قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر ان يخوض اللاعب برنامج تأهيلي خلال الأيام المقبلة استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة في تصريحات بعد المباراة:" أوناجم كان في أخر مران يلعب بشكل طبيعي لكنه كان يشتكي من شد خفيف، بالاتفاق مع الجهاز الفني قمنا بعمل اختبار له وفضلنا اراحته وعدم المجازفة به".

وعن موقف حازم إمام، أكد طبيب الزمالك، أن اللاعب خضع لمسحتين والنتيجة سلبية وخضع لمجموعة من الفحوصات التي اثبتت سلامته وسيكون متواجد في معسكر الفريق بشكل طبيعي.

وأوضح، أن محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للزمالك، لن ينضم إلى التدريبات الجماعية إلى بعد تعافيه بشكل كامل وهذا لم يحدث حتى الآن، لذلك لن يكون في مباراة الأهلي.

وانتقل للحديث عن الحالة البدنية لعمر السعيد، مؤكدًا أن لاعب الزمالك يواصل برنامجه التأهيلي الموضوع له بعد إصابته في العضلة الخلفية، وهو الآن في المرحلة التأهيلية الأخيرة وسيكون معنا خلال الفترة المقبلة.

وأتم:" راعينا كافة الإجراءات الاحترازية والطبية في معسكر الفريق، وتم الاتفاق مع شيف خاص للتواجد معنا في المعسكر، بالإضافة إلى حجز النادي لدور كامل في فندق الإقامة لعدم الاختلاط بين اللاعبين واي أشخاص في الفندق".