طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد أوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول بنادي الزمالك، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد أوناجم لاعب الفريق، قبل بداية مباراة فريقه أمام نادي مصر ببطولة كأس مصر.

وحقق الزمالك فوزاً قاتلاً على نظيره نادي مصر بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف نهائي الكأس لمقابلة فريق طلائع الجيش.

وكان الجناح المغربي تعرض للإصابة خلال عمليات الاحماء قبل لقاء فريقه أمام نادي مصر ضمن دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن اوناجم عاني من شد خفيف في العضلة الأمامية قبل إنطلاق مواجهة نادي مصر في بطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني على راحة اللاعب وعدم مشاركته في المباراة لعدم تفاقم إصابته قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض اللاعب برنامج تأهيلي خلال الأيام المقبلة استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.