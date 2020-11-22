الجنايني يكشف موعد السوبر الأفريقي والملعب الأقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية بصورة مؤقتة، عن موعد لقاء السوبر الأفريقي والذي من المقرر أن يقام بمصر.

الجنايني قال في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" مساء السبت، إن السوبر الأفريقي سيكون قبل 19 ديسمبر المقبل.

وأضاف، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمعرفة موقف مصر من استضافة السوبر الأفريقي.

وأشار الجنايني خلال تصريحاته، إلى أن مباراة السوبر الأفريقي على الأغلب سوف تقام على ملعب "استاد القاهرة".

وكان عمرو الجنايني كشف في وقت سابق عن إقامة مباراة السوبر الأفريقي في مصر حيث أقيمت آخر نسختين في العاصمة القطرية "الدوحة".

ويعتبر الزمالك آخر فريق مصر توّج بلقب السوبر عقب الفوز على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة (3-1).

فريق نهضة بركان المغربي يعتبر الطرف الأول الذي تحدد مشاركته في النسخة المقبلة بالسوبر الأفريقي عقب تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقي بالفوز على بيراميدز بنتيجة (1-0).

في المقابل، سيتحدد الطرف الثاني في السوبر يوم الجمعة المقبل من خلال لقاء الأهلي والزمالك في قمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن آخر تتويج للأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا يعود لعام 2013، في المقابل كان آخر تتويج للزمالك في عام 2002.