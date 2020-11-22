فجر عادل عقل، الخبير التحكيمي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طرد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وقال عادل عقل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسينعلى قناة "النهار": "إمام عاشور يستحق الطرد في مواجهة الزمالك وإف سي مصر واللاعب مهدد بالإيقاف 4 مباريات".
وتابع: "إمام عاشور سيغيب عن لقاءي نصف نهائي ونهائي
وأتم "ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة لأنها من خارج المنطقة وليست حتى من على الخط".
وتأهل الزمالك لنصف نهائي كاس مصر بعد تغلبه على نادي مصر بهدفي مقابل هدف، ليضرب موعدا مع طلائع الجيش في نصف النهائي يوم 1 ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير تحكيمي : إمام عاشور مهدد بالإيقاف 4 مباريات.. وركلة جزاء الزمالك غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.