اليوم.. المقاولون يخضع لمسحة كورونا قبل السفر لجيبوتي

يخضع لاعبو المقاولون العرب، والجهاز الإداري والفني بالفريق الكروي الأول بالنادي، لمسحة طبية من فيروس كورونا، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ضمن دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك قبل السفر إلى جيبوتي بـ48 ساعة، وفق البروتكول الطبي، الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويسافر فريق المقاولون العرب، إلى جيبوتي يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة أرتا سولار ، ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره سولار يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تكون مباراة العودة بمصر، أحد أيام 4 و 5 و 6 من شهر ديسمبر.

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من يوم الثلاثاء، على أن تسافر البعثة لـجيبوتي بعدها بنفس اليوم، ومن المحتمل أن يعطي الجهاز الفني لذئاب الجبل، راحة سلبية للفريق، وبدأ الاستعدادات لـسولار في اليوم الذي يليه.

ويترأس بعثة المقاولون إلى جيبوتي، المهندس محسن صلاح رئيس النادي، من أجل دعم الفريق بقوة في المباراة الأولى لذئاب الجبل، بأفريقيا، بعد العودة إلى القارة السمراء، بعد غياب 15 عامًا ، عن آخر مشاركة، التي كانت بـعام 2005.