الزمالك : مشاركة الصفقات الجديدة مع نادي مصر غير قانوني

قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مباريات كأس مصر تحمل الكثير من المفاجأت دائمًا على مدار التاريخ.
وأكد حمادة أنور في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نرى اليوم أمور غريبة للغاية بسبب مشاركة نادي إف سي مصر رغم بيعه إلىنادي زد والدوري مليئ بالأمور الغريبة".
وعن شكوى نادي إف سي مصر، شدد: "المباراة انتهى ولكن إحنا كنا عاوزين نعرف إحنا بنلاعب نادي أيه ولكن الماتش خلص ونركز في المرحلة المقبلة". وأتم: "مشاركة الصفقات الجديدة مع نادي مصر غير قانوني".
وعلق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على طرد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر.
وأكد حمادة أنور " إمام عاشور مؤدب ومعملش حاجة في مباراة مصر وينقصة بعض الخبرات".
وتابع: "إمام عاشور له مستقبل كبير ومؤثر ضمن صفوف نادي الزمالك وفقط ينقصه بعض الخبرات".
وأتم: "اضطررنا للاعتماد على مصطفى محمد في لقاء اليوم بسبب الإصابة المفاجأة التي تعرض لها أوناجم قبل لقاء اليوم".
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