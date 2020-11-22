مدرب المقاولون: نستعد بقوة لسولار الجيبوتي ونريد استعادة مكانة ذئاب الجبل

أكد علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، جاهزية ذئاب الجبل لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ضمن دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
أضاف عبد الغني في تصريحاته بأن النادي استعد بقوة لمواجهة أرتا سولار و تدرب جيدًا خلال الفترة الماضية، متمنينًا تقديم الفريق لمباراةجيدة، من أجل العبور إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية، مشيرًا إلى أن ذئاب الجبل، فريق كبير، وثالث الأندية بطولات في مصر، وحصل على بطولة أفريقيا ٣ مرات.
وواصل، بأن تأهل الفريق إلى أفريقيا تكلل بعد
وتابع:" تصنيف المقاولون بعد غيابه عن أفريقيا لفترة طويلة جعله يبدأ من دور الـ٦٤".
ويسافر المقاولون فجر الثلاثاء إلى جيبوتي استعدادا لمواجهة سولار، ويترأس البعثة، محسن صلاح رئيس النادي.
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