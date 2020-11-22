مدرب المقاولون: نستعد بقوة لسولار الجيبوتي ونريد استعادة مكانة ذئاب الجبل

أكد علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، جاهزية ذئاب الجبل لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ضمن دور الـ٦٤ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أضاف عبد الغني في تصريحاته بأن النادي استعد بقوة لمواجهة أرتا سولار و تدرب جيدًا خلال الفترة الماضية، متمنينًا تقديم الفريق لمباراة

جيدة، من أجل العبور إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية، مشيرًا إلى أن ذئاب الجبل، فريق كبير، وثالث الأندية بطولات في مصر، وحصل على بطولة أفريقيا ٣ مرات.

وواصل، بأن تأهل الفريق إلى أفريقيا تكلل بعد

تعب ومجهود كبير للغاية، وعن رحيل طاهر محمد، رد قائلًا بأن طاهر لاعب كبير، لكن الفريق لا يقف على أي لاعب ونحن نعمل كفريق ومنظومة كاملة، لسنا فريق الرجل الواحد.

وتابع:" تصنيف المقاولون بعد غيابه عن أفريقيا لفترة طويلة جعله يبدأ من دور الـ٦٤".

ويسافر المقاولون فجر الثلاثاء إلى جيبوتي استعدادا لمواجهة سولار، ويترأس البعثة، محسن صلاح رئيس النادي.