أحمد الشناوي يعلق على الحالات التحكيمية المثير للجدل بمباراة الزمالك ومصر

تحدث أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، عن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بمباراة الزمالك واف سي مصر في ربع نهائي كأس مصر.
الزمالك تأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد تلغبه بصعوبة بالغة على اف سي مصر في المباراة التي امتدت لاشواط إضافية,
وقال الشناوي خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، " هدف كاسونجو الذي سجله الزمالك كانصحيحا ولم يكن هناك شبه تسلل، ولا أعرف سبب عدم احتساب محمود عاشور للهدف".
وعن طرد إمام عاشور في الشوط الثاني، " حالة طرد إمام عاشور كانت صحيحة لأن اللاعب تدخل بعنف واضح والبطاقة الحمراء مستحقة للاعب".
وعن مطالبة لاعبي الزمالك بركلتي جزاء، علق الشناوي،
وأكد أحمد الشناوي ان ركلة الجزاء التي احتسبها محمود عاشور لصالح الزمالك بعد عرقلة مدافع مصر لعبدالله جمعة كانت صحيحة لان التدخل كان داخل منطقة الجزاء.
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