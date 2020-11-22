وزير الرياضة : نهائي أفريقيا في موعده وبدون جماهير

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والزمالك سيكون في موعده مشيراً أنه لا يوجد نية لتأجيل النهائي القاري.
الأهلي يصطدم بغريمه التقليدي الزمالكفي نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.
وأضاف وزير الرياضة خلال تصريحات عبر
وانتشرت في الفترة الأخيرة مخاوف بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا ما قد يتسبب في تأجيل النهائي الأفريقي.
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