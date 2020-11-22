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وزير الرياضة : نهائي أفريقيا في موعده وبدون جماهير

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والزمالك سيكون في موعده مشيراً أنه لا يوجد نية لتأجيل النهائي القاري.

الأهلي يصطدم بغريمه التقليدي الزمالك

في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف وزير خلال تصريحات عبر

قناة دي ام سي، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون دون حضور جماهيري، مؤكداً أنه لا يوجد أي قرار بتأجيل أي حدث رياضي.

وانتشرت في الفترة الأخيرة مخاوف بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس ما قد يتسبب في تأجيل النهائي الأفريقي.

 

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