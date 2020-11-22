مانشستر يونايتد يهزم وست بروميتش البيون

فاز نادي مانشستر يونايتد على نظيره وست بروميتش البيون بهدف في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي. التاسعة من الدوري الانجليزي. سجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز التاسع في ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة، فيما يحتل وست بروميتش البيون المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط فقط.

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