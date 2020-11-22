أتلتيكو مدريد يُسقط برشلونة بهدف في الدوري الإسباني

حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً على نظيره برشلونة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

سجل يانيك فيريرا كاراسكو هدف المباراة في الدقيقة الاخيرة من احداث الشوط الاول.

وشهدت المباراة تعرض المدافع الدولي الاسباني جيرارد بيكيه قائد برشلونة لاصابة

بالغة في ساقه.

بهذه النتيجة يحتل اتلتيكو مدريد وصاقة الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، بفارق الاهداق فقط عن ريال سوسييداد متصدر المسابقة، فيما يحتل برشلونة المركز العاشر برصيد 11 نقطة.