الزمالك يخضع لمسحة كورونا غدًا

يخضع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الأحد إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلكقبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي.
ويدخل الفريق في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل في أحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي.
ويواجه الزمالك فريق الأهلي مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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