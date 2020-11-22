جيرارد بيكيه يتعرض لإصابة قوية في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تعرض جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة لإصابة بالغة خلال مباراة فريقه أمام اتلتيكو مدري ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الاسباني. الدوري الاسباني. وغادر جيرارد أرضية الملعب في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد تعرضه لإصابة بالغة في قدمه، ليحل سيرجينو دست بدلا منه. ويتقدم أتلتيكو مدريد على نظيره برشلونة بهدف نظيف، سجله يانيك فيريرا كاراسكو قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

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