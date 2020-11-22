فيديو اهداف برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني “المدح لكاراسكو، واللوم على شتيجن”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة “برشلونة واتلتيكو مدريد” في قمة مباريات اليوم السبت 21-11-2020 في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

نُقلت مباراة “برشلونة واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما نُقلت على قناة لاليجا تي في بار.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

جلب النجم البلجيكي “يانيك كاراسكو” الفوز الاول لفريقه اتلتيكو مدريد تحت قيادة دييجو سيميوني على برشلونة في الدوري الإسباني بعدما سجل هدف المباراة الوحيد بمهارة كبيرة تلقى على إثرها المدح وتسبب بإلقاء اللوم على حارس مرمى برشلونة “آندريه تير شتيجن”.

وجاء هدف كاراسكو في مرمى برشلونة من هجمة مرتدة سريعة بكرة طولية روضها بمهارة من بين أقدام تير شتيجن الذي ارتكب خطأ لا يغتفر بالخروج من مرماه قبل ان يسكنها البلجيكي في الشباك من مسافة بعيدة.

وكانت تعد مباراة اليوم هي الاختبار الأصعب للفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري الإسباني هذا الموسم “اتلتيكو مدريد” حيث كان يمثل برشلونة عقدة المدرب “دييجو سيميوني”، حيث واجههم في 28 مناسبة بجميع المسابقات، ولم يتذوق طعم الفوز سوى في 3 مباريات فقط كانت جميعها في مسابقات غير الدوري الإسباني، ليعد فوز اليوم هو الأول للمدرب الأرجنتيني رفقة الأتلتي على الفريق الكتالوني في الليجا.

وبعد الخروج بشباك نظيفة اليوم يعتبر دفاع اتلتيكو مدريد هو الأقوى في أوروبا على الإطلاق هذا الموسم حيث تلقت شباكه هدفين فقط، بينما نجح لاعبوه في تسجيل 18 هدف.

ودخل اتلتيكو مدريد المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 17 نقطة، والآن ارتقى للمركز الثاني بالتساوي مع المتصدر “ريال سوسيداد” بـ20 لكل منهما، مع مباراتين مؤجلتين لصالح الأتلتي.

في المقابل تراجع برشلونة إلى المركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند النقطة 11.

وقبل هذه المباراة كانت المرة الأخيرة التي حصد فيها برشلونة 11 نقطة بعد سبع مباريات في موسم 2002/2003، وهو الموسم الذي أنهى فيه المسابقة في المركز السادس الذي يعد أسوأ مركز له في الدوري الإسباني منذ احتلاله المركز 12 في موسم 1941/1942.

وتعد خسارة برشلونة هي الأولى على ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد 4 مباريات، إذ تعادل في مباراتين وفاز في واحدة.