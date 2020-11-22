ملخص مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني “واخيرًا سيميوني يفك العقدة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “برشلونة واتلتيكو مدريد” في قمة مباريات اليوم السبت 21-11-2020 في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واجه الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري الإسباني هذا الموسم “اتلتيكو مدريد” اختبارًا صعبًا على ملعبه امام فريق برشلونة الذي يعد عقدة المدرب “دييجو سيميوني” حيث تمكن من فكها اخيرًا اليوم بعد انتصاره عليهم بهدف نظيف احرزه النجم البلجيكي “يانيك كاراسكو” في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وكان سيميوني قد واجه برشلونة في 28 مناسبة بجميع المسابقات، ولم يتذوق طعم الفوز سوى في 3 مباريات فقط كانت جميعها في مسابقات غير الدوري الإسباني، ليعد فوز اليوم هو الأول للمدرب الأرجنتيني رفقة أتلتيكو مدريد على الفريق الكتالوني في الليجا.

ويعد دفاع اتلتيكو مدريد هو الأقوى في أوروبا على الإطلاق هذا الموسم حيث تلقت شباكه هدفين فقط، بينما نجح لاعبوه في تسجيل 18 هدف.

ودخل اتلتيكو مدريد المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 17 نقطة، والآن ارتقى للمركز الثاني بالتساوي مع المتصدر “ريال سوسيداد” بـ20 لكل منهما، مع مباراتين مؤجلتين لصالح الأتلتي.

في المقابل تراجع برشلونة إلى المركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند النقطة 11.

وقبل هذه المباراة كانت المرة الأخيرة التي حصد فيها برشلونة 11 نقطة بعد سبع مباريات في موسم 2002/2003، وهو الموسم الذي أنهى فيه المسابقة في المركز السادس الذي يعد أسوأ مركز له في الدوري الإسباني منذ احتلاله المركز 12 في موسم 1941/1942.

وتعد خسارة برشلونة هي الأولى على ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد 4 مباريات، إذ تعادل في مباراتين وفاز في واحدة.

والتالي ملخص احداث مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

برشلونة 0-1 اتلتيكو مدريد

ملعب واندا ميتروبوليتانو (مدريد – إسبانيا)

الدوري الإسباني (الجولة 10)

انتهت

أهلاً بكم في ملخص مباراة “برشلونة واتلتيكو مدريد” ضمن الجولة العاشرة في الدوري الإسباني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

تشكيلة برشلونة | تير شتيجن – سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليه – جوردي ألبا – ميراليم بيانيتش – فرينكي دي يونج – عثمان ديمبلي – ليونيل ميسي – بيدري – أنطوان جريزمان.

تشكيلة اتلتيكو مدريد | يان أوبلاك – ستيفان سافيتش – خوسيه خيمينيز – ماريو هيرموسو – كيران تريبيير – يانيك كاراسكو – ماركوس لورينتي – كوكي – ساؤول نيجويز – انخيل كوريا – جواو فيليكس.

“0 بداية المباراة

“5 ساؤول يطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تير شتيجن بروعة لتخرج إلى الركنية.

“8 ضربة حرة مباشرة لصالح برشلونة من مكان جيد بعد اعاقة من كوكي على عثمان ديمبلي.

“9????بطاقة صفراء على كوكي بعد الخطأ الأخير.

“11 اووووووووووووووه العارضة تحرم ماركوس لورينيتي من افتتاح التسجيل لأتلتيكو.



“19 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

“25????بطاقة صفراء على كاراسكو بعد مسك واضح لقميص سيرجي روبيرتو.

“27 ضربة حرة مباشرة لصالح برشلونة على بعد 25 ياردة تقريبًا عن مرمى أوبلاك.

“28 الحكم يوقف اللعب لإجراء بعض التصليحات لسماعة الاذن.

“31 اللعب يستأنف، وميسي يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها عالية داخل المنطقة ولكن الدفاع يبعدها.

“38 يانيك كاراسكو يضيع فرصة خطيرة جدًا بتمريرة سيئة بعد انطلاقة رائعة من الجهة اليسرى.

“40 تردد ميسي يحرمه من فرصة هدف محقق حيث مرر الكرة في الأخير بدلاً من تسديدها.

“43 عثمان ديمبلي يتعرض لإصابة على مستوى الكتف اثناء سقوطه بعد التحام مع لاعب أتلتيكو مدريد.

“44 يبدو ان ديمبلي لن يستكمل المباراة بعدما قام ترينكاو بإجراء عمليات الإحماء في هذه اللحظات.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+3⚽جوووووووووووووووووووووووووووول – يانيك كاراسكو يسجل الهدف الاول لبرشلونة بعد هفوة لا تغتفر للحارس تير شتيجن.



“45+3 قصة الهدف | هجمة مرتدة لأتلتيكو بكرة طولية تصل إلى كاراسكو بعد منتصف الملعب روضها بمرواغة رائعة لتير شتيجن الخارج من مرماه ويضعها في الشباك من مسافة كبيرة ليعلن تقدم الأتلتي وسط دهشة من مدافعي برشلونة.

“45+3 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم اتلتيكو مدريد على برشلونة بهدف نظيف.

“45 الشوط الثاني

“46 لا وجود لتغييرات في تشكيلة كلا الفريقين.

“47 ديمبلي كان يعاني من اصابة مع نهاية الشوط الاول ولكن يبدو انه تلقى الاسعافات اللازمة.

“52 سجال على الكرة بين الفريقين في منتصف الملعب.

“54 كوتينيو يتجهز لأخد مكانه في تشكيلة برشلونة في قادم الدقائق.

“55 تدخل رائع من لينجليه يحرم جواو فيليكس من انفراد بعد تمريرة طولية من تريبيير.

“56???? تبديل اول لبرشلونة بخروج بيدري ودخول فيليب كوتينيو.

“57 ميسي يرسل عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها لينجليه وضربها بالرأس قوية ولكن في منتصف المرمى ليتصدى لها أوبلاك.

“58 اللعب يتوقف بسبب إصابة جيرارد بيكيه، ويبدو انه اصابة صعبة.

“59 اصابة بيكيه تبدو انها التواء على مستوى الركبة حيث سقط على قدمه المهاجم أنخيل كوريا.

“61????التبديل الثاني لبرشلونة اضطراري بخروج بيكيه ودخول سيرجينو ديست.

“62 بيكيه يغادر ملعب المباراة بالدموع..

“64 عثمان ديمبلي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر ليان أوبلاك.

“72????تبديل اول لأتلتيكو مدريد بخروج ماركوس لورينتي ودخول دييجو كوستا.

“73 ستتحول طريقة لعب اتلتيكو مدريد في قادم الدقائق إلى 4-3-3 على ان يكون كوستا المهاجم الصريح بينما سيلعب فيليكس وكوريا كجناحين ايمن وايسر.



“78 ????بطاقة صفراء على ستيفان سافيتش بعد اعتراضة بشكل غير لائق على قرار حكم المباراة باحتساب ضربة حرة مباشرة لصالح برشلونة بعد اعاقة من خيمينيز على ميسي.

“79????وبطاقة صفراء ايضًا على خوسيه خيمينيز.

“80 ميسي ينفذ الضربة بتسديدة ارتطمت في حائط الصد وخرجت إلى الركنية.

“81 ميسي يرسل عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها جريزمان وضربها بالرأس ولكن وصلت سهلة في يد أوبلاك.

“82???????? تبديلان دفعة واحدة لبرشلونة بخروج جريزمان ودخول ترينكاو وخروج بيانيتش ودخول برايثوايت.

“83???????? تبديلان ايضًا لأتلتيكو بخروج جواو فيليكس ودخول توماس ليمار، وخروج أنخيل كوريا ودخول كوندوجبيا.

“90 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+1????تبديل لأتلتيكو مدريد بخروج صاحب الهدف كاراسكو ودخول المدافع فيليبي.

“90+5 صافرة نهاية المباراة بفوز اتلتيكو مدريد على برشلونة بهدف مقابل لا شيء.

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