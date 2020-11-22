جدول ترتيب هدافي كأس مصر موسم 2020/2019 “وليد سليمان يُزاحم زيزو وبنشرقي”

اقتحم لاعب وسط الأهلي “وليد سليمان” الصراع على لقب هداف كأس مصر موسم 2020/2019، بعدما سجل ثنائية في مباراة فريقه أمام أبو قير للأسمدة لحساب الدور ربع النهائي، مساء اليوم السبت.

وعَادل وليد سليمان نفس رصيد أهداف مهاجم الزمالك ومنتخب المغرب “أشرف بنشرقي” ومواطنه الراحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي 2020 “وليد آزارو“، ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق هدف واحد عن نجم المقاولون العرب “شكري نجيب” متصدر هذه اللائحة.

وافتتح شكري نجيب رصيد أهدافه في كأس مصر من دور الـ32، حين سجل الهدف الأول في مرمى الجزيرة مطروح يوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019، وأضاف عبد الله ياسين الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة.

وعزز شكري نجيب رصيده بهدف ثان في دور الـ 16، عندما قاد المقاولون العرب للفوز بنتيجة 4/صفر على مصر المقاصة، وشهدت نفس المباراة تسجيل محمد عصام لثنائية، ليشارك شكري نجيب صدارة جدول ترتيب هدافي كأس مصر موسم 2020/2019.

وفي الدور ربع النهائي، اعتلى شكري نجيب لائحة الهدافين بفضل تسجيله لهدف تقدم ذئاب الجبل على الاتحاد السكندري مطلع الشوط الثاني، من اللقاء الذي أقيم على ستاد السويس الجديد يوم 22 أكتوبر الماضي، لكن فريق زعيم الثغر استطاع تعديل النتيجة سريعًا عن طريق خالد قمر، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل السيد سالم هدف الفوز القاتل ليقصي المقاولون ويقلص من فرص تتويج شكري نجيب بلقب هداف كأس مصر.

جدول ترتيب هدافي كأس مصر موسم 2020/2019